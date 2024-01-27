أوغندا تتبرأ من قاضية دعمت "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

فلسطين اليوم

شدد سفير أوغندا وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، على أن القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي صوتت ضدالإجراءات الاحترازية في محكمة العدل الدولية، بموجب الشكوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، لا تمثل موقف بلاده بشأنالوضع في فلسطين، مضيفاً، "تعرفون المواقف الدائمة لأوغندا في التصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة".

وكانت محكمة العدل الدولية، وفي جلسة البتّ في إجراءات مؤقتة بشأ دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، قد قالت بعد أن أكدت، أنّلجنوب أفريقيا الحقّ في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" بردّها، بأنه: "يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعةالفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي".

كما طلبت بأن تقدّم "إسرائيل" تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحمايةالمجموعة الفلسطينية في غزة. وفيما يخص الوضع الإنساني الصعب في غزة، شدّدت المحكمة على أنه يجب على "إسرائيل" اتخاذ تدابيرفورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

قرارات المحكمة صدرت بأغلبية 15 من أصل 17 قاضياً، حيث اعترض عليها كل من "القاضي" الإسرائيلي، أهارون باراك، (وهو منتدب منقبل "إسرائيل"، بصفتها أحد طرفي الدعوى، إلى جانب "ديكغانغ موسينيكي" المنتدب من قبل دولة جنوب أفريقيا بصفتها الطرف الثاني)،والقاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي.