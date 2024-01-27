المقاومة الفلسطينية تدين تحريض الاحتلال ضد هيئات الإغاثة في غزة: يهدف إلى قطع تمويلها

فلسطين اليوم

دانت فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت، الادعاءات والتحريض الإسرائيليين ضد دور الهيئات والمؤسسات الإغاثيةالدولية في قطاع غزة.

وقالت الفصائل إنّ "الاتهامات المستمرة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا تهدف إلى تحريض دول العالملقطع التمويل عنها"، داعيةً هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الاستجابة والرضوخ لهذه الادعاءات الكاذبة.

وعلّقت الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، أستراليا وإيطاليا تمويلها مؤقتاً لوكالة "الأونروا" في غزة، بسبب مزاعم إسرائيلية تحدثت عناحتمال مشاركة موظفين بالوكالة، في عملية "طوفان الأقصى"، يوم السابع من أكتوبر 2023.

وتعليقاً على تعليق تمويل هذه الدول لـ"الأونروا"، دانت حركة حماس، اليوم، هذه الإجراءات، داعيةً الأممَ المتحدة إلى "عدم الرضوخلابتزازات الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته، وسعيه لقطع شرايين الحياة عن الشعب الفلسطيني".

وقالت الحركة في البيان: "إننا ندين بشدة تحريض الكيان الصهيوني على مؤسسات أممية تساهم في إغاثة شعبنا".

وأمس الجمعة، شدّد مدير منظمة الحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على رفض المنظمة اتهاماتٍ إسرائيلية لها بأنّها "متواطئة" معحركة حماس، و"تغض الطرف عن معاناة الأسرى الإسرائيليين في غزة".

وعدّ غيبريسوس، في تصريحات نشرها عبر حسابه في منصة "أكس"، أنّ "هذه الادعاءات الكاذبة مؤذية، ويمكن أن تعرّض موظفيناللخطر". وأكّد أن المنظمة الأممية "محايدة، وتعمل من أجل صحة الجميع".