الاحتلال يستهدف طواقم شركة الاتصالات أثناء عملهم في غزة

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية بأن الاحتــ.ـلال استهدف طواقم شركة الاتصالات الفلسطينية أثناء عملهم في منطقة الشيخ رضوان في مدينة غزة وأدى ذلك لإصابة الطاقم بجراح طفيفة وتدمير معدات الصيانة المتخصصة (جرافة + سيارات التنسيق والعمل).

يُذكر بأنه ليست المرة الأولى، حيث أن طواقم شركة الاتصالات تعرضت أكثر من مرة للاستهدافــات المباشرة رغم التنسيق المسبق مع الجهات والمؤسسات الدولية المختصه في ذلك.

وقد استشـــهد في إحدى الاستهدافات السابقة اثنين من المهندسين المختصين وإصابة عدد آخر بجروح.