حركة الجهاد: وقف الدول تمويلها للأونروا يعد مشاركة في حرب الإبادة

فلسطين اليوم

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: "إن أعلان الإدارة الأميركية وبعض الحكومات الغربية، مثل كندا وفنلندا وغيرهما، وقف تمويل وكالة الأونروا هو بمثابة مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني مدعوما ببعض الحكومات الغربية ضد شعبنا الفلسطيني".

وأضافت الحركة في بيان اليوم: "إن توقيت إعلان وقف التمويل، بالتزامن مع صدور مقررات محكمة العدل الدولية بارتكاب العدو حرب إبادة ضد شعبنا في غزة، مؤشر واضح على نية هذه الدول بمعاقبة الشعب الفلسطيني على مقاومته للجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقه".

كما حذرت الجهاد الإسلامي من أن المساس بوكالة الأونروا سيكون له نتائج خطيرة في المنطقة برمتها، مؤكدةً أن كل محاولات تصفية قضيتنا ستبوء بالفشل بفضل صمود أبناء شعبنا ومقاومته.