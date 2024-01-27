دول عديدة تعلن تعليق تمويلها للأونروا

فلسطين اليوم

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وايطاليا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك بعد مزاعم قدمتها دولة الاحتلال بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في أحداث 7 من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

من جهته رحب وزير خارجية دولة الاحتلال يسرائيل كاتس اليوم السبت، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع المساعدات الإنسانية عن منظمة الإغاثة الأونروا، بعد اتهامها بالعمل كذراع لحماس حسب زعمه.

وقال وزير خارجية دولة الاحتلال، إنه "لن يكون هناك دور لمنظمة الأونروا داخل قطاع غزة، في اليوم التالي للحرب".

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قال "اتخذت قرارا بفصل هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظا على قدرة الوكالة بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية. "

وأضاف لازاريني في بيان: "تأتي هذه الاتهامات الصادمة في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب".