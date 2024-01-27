أطباء بلا حدود: من دون وقف إطلاق النار لا يمكن تنفيذ قرار محكمة العدل

فلسطين اليوم

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن القرار الأخير لمحكمة العدل الدولية والذي ينص على أن الوضع في غزة يتطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع أعمال الإبادة الجماعية يشكل خطوة هامة ويعزز الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأضافت المنظمة في بيان اليوم أنه مع صدور حكم محكمة العدل الدولية يوم أمس، كانت فرقهم على الأرض ما زالت تشهد وضع المرضى وهم غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الطبية التي يحتاجونها بسبب الهجمات المتكررة والمستمرة على مرافق الرعاية الصحية والمناطق المحيطة بها.

وتابعت: "ومن دون وقف فوري ودائم لإطلاق النار، لا يمكن تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل".

وطالبت المنظمة الدولية بأن تتوقف معاناة السكان في غزة على الفور، مرحبةً بأي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ حياة المدنيين وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.