الاتحاد الأوروبي: قرار "العدل الدولية" منع "الإبادة" بغزة ملزم للأطراف

فلسطين اليوم

قال الاتحاد الأوروبي إن قرار التدابير المؤقتة الذي اتخذته محكمة العدل الدولية في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" ملزم للأطراف.

جاء ذلك في بيان مشترك، صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بشأن قرار محكمة العدل الدولية.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيواصل دعمه لمحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة.

وأضاف أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف ويجب عليها الالتزام بها، ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال.

ويوم أمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".