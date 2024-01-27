اعتقال شابين من أريحا واشتباكات في قلقيلية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر السبت، عددا من محافظات الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت شابين من أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان بأريحا شرق الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل، وتبعها وصول تعزيزات كبيرة من قوات الاحتلال.

وانتشرت قوات الاحتلال في حارات المخيم، واعتقلت الشابين حسن أبو سريس وحاتم الصرفندي بعد مداهمة منزليهما.

واستهدف شبان قوات الاحتلال بعبوة متفجرة محلية الصنع "كوع" خلال اقتحامها بمخيم عين السلطان.

واندلعت اشتباكات ومواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدد من الأحياء، من بينها حي كفر سابا وشارع الواد وحي شريم وحي الظهر ومنطقة السوق.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في عدد من الأحياء، تخللها استهداف قوات الاحتلال بالأكواع المتفجرة.

واقتحمت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بلدة بيت فوريك شرق نابلس، وانتشرت في عدد من شوارعها، واندلعت مواجهات عنيفة بينها وبين المواطنين في وسط البلدة.