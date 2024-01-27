الإعلام العبري: "حزب الله" يطلق صواريخ بركان وصفّارات الإنذار تدوي في الشمال

فلسطين اليوم

أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم السبت، 3 صواريخ ثقيلة، من لبنان باتجاه محيط موقع جل العلام التابع للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية-الفلسطينية المحتلة.

كذلك انطلقت نيار ثقيلة من لبنان، باتجاه هدف عسكري في محيط مستوطنة "شلومي" عند الحدود مع لبنان.

بالتزامن، أعلنت وسائل إعلام عبرية، أنّ حزب الله أطلق صواريخ "بركان" على الشمال في الساعات الأخيرة، مؤكدةً أن صفارات الإنذار دوّت في مستوطنات "ديشون، المالكية، يفتاح،راموت نفتالي، مبوؤت حرمون"، في الشمال على الحدود مع لبنان.

كما تحدثت وسائل الإعلام العبرية، عن دوي صفارات الإنذار مجدداً في "شلومي"، في إشارة إلى أنه تم استهدافها أكثر من مرة.

وقبل ذلك، ذكرت أنّ صفارات الإنذار دوّت في الشمال في أعقاب اختراق طائرة مسيرة "معادية".