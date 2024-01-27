عدوان أميركي-بريطاني جديد على اليمن يستهداف منطقة رأس عيسى في الحديدة

فلسطين اليوم

قالت قناة "المسيرة" اليمنية، اليوم السبت، إنه تم استهداف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة (محطة تصدير النفط الرئيسية)، غربي اليمن من قبل الأميركيين والبريطانيين.

يأتي ذلك بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم السبت، أنّ سفينة نقل نفط، أصيبت بصاروخ يمني أدّى إلى تضررها، فيما لم يتعرض طاقمها للأذى.

وأوضحت "سنتكوم"، أنّ صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن أصاب ناقلة النفط "مارلين لواندا"، التي ترفع علم جزر مارشال، مشيرةً إلى أنّ الناقلة أبلغت عن حدوث أضرار من دون وقوع إصابات، فيما قدمت سفن التحالف المساعدة لطاقمها.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قد أعلن الجمعة أنّ القوات البحرية استهدفت سفينة النفط البريطانية "مارلين لواندا" (Marlin Luanda) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية الملائمة، محققةً فيها إصابةً مباشرةً، الأمر الذي أدّى إلى احتراقها.

وأوضح السريع أن هذا الاستهداف "انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطيني، وضمنَ الرد على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن".

وشدّدت القوات المسلحة في اليمن، على اتخاذها كل الإجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن البلاد، وتأكيداً لاستمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني.