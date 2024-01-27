مدن أميركية تصدر قرارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

فلسطين اليوم

أصدرت عدة مدن أميركية قرارات، بشكل منفرد، خلال اجتماعات مجالسها المحلية، تطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وحماية المدنيين وإنهاء الحرب الأشرس على الشعب الفلسطيني منذ العام 1948.

وأصدرت المدن في ولايات: ميشيغان، ونيويورك، وكاليفورنيا، وجورجيا، واوهايو، وكونيتيكت، وديلاوير، وجورجيا، وميزوري ورود ايلاند، قرارات تحث الرئيس الأميركي جو بايدن والكونغرس للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وايصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بشكل أسرع.