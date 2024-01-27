شهداء وإصابات في العدوان المتواصل على غزة لليوم الـ113

فلسطين اليوم

استشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، جراء تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي.

وأكدت مصادر طبية، وصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.

واستشهد 9 مواطنين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.

وفجر اليوم، استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

وارتقى 28 شهيدا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ 24 ساعة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير مسبوقة.