شهيد برصاص الاحتلال شرق جنين

فلسطين اليوم

استشهد الليلة شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب قسام أحمد عبد الكريم ياسين (27 عاما) من قرية دير أبو ضعيف، شرق جنين، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب الشاب ياسين بالرصاص الحي في بطنه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحامها القرية، ونقل على إثرها في حالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، حيث أعلن عن استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قرية دير أبو ضعيف في الساعات الأولى من الليلة الماضية، وأغلقت مداخلها. عقب ذلك،اندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين، فيما تصدى لهم مقامون بالرصاص.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب ياسين، خرجت مسيرة أمام المستشفى حمل المشاركون فيها جثمان الشهيد على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال، وبالجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.