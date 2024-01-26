المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل استهداف مواقع إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، ثكنة "معاليه غولان" في عمق الحدود الفلسطينية المحتلة، مرتين منفصلتين.
وقالت المقاومة، في بياناتٍ مقتضبة منفصلة نشرتها، إنّ مجاهديها استهدفوا عند الساعة 4:10 من بعد ظهر اليوم تجمّعات وانتشار جنود العدو في ثكنة "معاليه غولان" ومحيطها برشقةٍ كبيرة من صواريخ "الكاتيوشا".
أما الاستهداف الأول للثكنة الإسرائيلية، فقد وقع عند الساعة 1:00 ظهراً، إذ أعلن حزب الله أنّ الاستهداف تمّ باستخدام صواريخ من طراز "فلق 1"، محققاً إصاباتٍ مُباشرة.
ومساء الجمعة، أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان باستهدف تجمعٍ لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع "بركة ريشا"، مُحققين إصابة مباشرة.
وأشارت إلى أنّ قناصة المقاومة استهدفوا الأجهزة الأمنية التجسسية المستحدثة المرفوعة على ثكنة "زرعيت" الإسرائيلية، وفيما بعد استهدفوا الثكنة ذاتها.
وأيضاً، استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي على تلة "الكوبرا" بصاروخين من طراز "بركان"، إذ جرى إصابتها إصابة مُباشرة.
كما أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها تجمعاً لجنود "الجيش" الإسرائيلي، في محيط قلعة هونين عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، مشيرةً إلى أنّ الاستهداف جرى بالأسلحة المناسبة.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 8 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مزارع شبعا المحتلة ومواقع عسكرية إسرائيلية، وأشارت إلى سقوط صواريخ في منطقة المالكية من دون تفعيل صفارات الإنذار.