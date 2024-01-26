برا وجوا.. سرايا القدس: لا أمان للعدو!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تمكّن مجاهديها من تنفيذ سلسلة من المهام، تشمل قصف موقعي "كيسوفيم" و"العين الثالثة" العسكريين الإسرائيليين برشقات صاروخية، وقصف تجمّع لجنود الاحتلال بقذائف "الهاون" قرب "بوابة المدرسة"، شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي وسط القطاع أيضاً، استهدف المجاهدون آليةً عسكريةً إسرائيليةً بقذيفة "التاندوم" شرقي مخيم المغازي، وقصفوا تجمّعاً لجنود إسرائيلين في محيط موقع "أبو صفية" العسكري بوابل من قذائف "الهاون"، وآخر شرقي قرية المصدَّر بعدد من قذائف "الهاون" أيضاً.

كما أعلنت السرايا أنّ مجاهديها أسقطوا، مساء اليوم الجمعة، طائرة "درون" إسرائيلية في أثناء استخدامها من جانب قوات الاحتلال في المهمّات الاستخبارية شرقي حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

وتبنّت سرايا القدس قصف مدينة عسقلان المحتلة، ومستوطنتي "سديروت" و"نير عام"، بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية في منطقة غلاف قطاع غزة الشمالي، برشقاتٍ صاروخية.

وبخصوص استهداف السرايا الصاروخي، أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيلية بأنّ صفّارات الإنذار دوّت في عسقلان ومستوطنة "نتيف هعسره"، متحدثةً عن نجاح إطلاق الصواريخ من قطاع غزّة في اتجاه عسقلان بعد هذه المدة من الحرب.