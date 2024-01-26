شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على منزل في بيت ليف جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استهدفت مدفعية الجيش الاسرائيلي صباح اليوم، بلدة حولا منطقة القعدة ووادي البياض، و تعرضت اطراف بلدة بيت ليف لسقوط 5 قذائف مدفعية مصدرها مرابض الجيش الاسرائيلي داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة .

واستهدفت غارة معادية منزلا في بيت ليف، وافيد عن توجه سيارات الإسعاف إلى مكان الغارة .

وأفيد لاحقا بارتقاء شهيدين وجريحين في غارة بيت ليف. ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة.

وفي الاثناء، سجل تحليق للطيران الاسرائيلي في أجواء القطاع الغربي، ولينفذ طيران العدو غارة جديدة على بلدة دير عامص مستهدفا احد المنازل .