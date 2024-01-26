ما أدى لاحتراقها... البحرية اليمنية تستهدف سفينة نفطية بريطانية بالصواريخ

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف سفينةٍ نفطيةٍ بريطانيةٍ في خليجِ عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ.



وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانيةٍ "مارلين لواندا MARLIN LUANDA" في خليجِ عدن، وكانت الإصابة مباشرةً ما أدَّى إلى احتراقِها.



وأشار إلى أن عملية الاستهداف للسفينة النفطية البريطانية، تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.



وأكد العميد سريع أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ، مستمرة في عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ وإدخالِ الغذاءِ والدواءِ إلى الشعبِ الفلسطينيِّ المحاصرِ في قطاعِ غزة.