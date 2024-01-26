"لعدم أهليته".. مسؤولون إسرائيليون يوقعون على رسالة عزل نتنياهو

فلسطين اليوم

دعا مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون، إلى عزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب "الفشل" في الحرب على غزة، بالتوازي مع حراك دولي لانتزاع وقف إطلاق نار دائم في القطاع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة: "نشرت في إسرائيل هذا الصباح رسالة مفتوحة تدعو إلى عزل نتنياهو بسبب فشل الحرب، وسيتم نشرها في نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة".

ونوهت الصحيفة بأن الرسالة وقّع عليها 26 من كبار المسؤولين السابقين في مؤسسة الدفاع و17 من كبار المسؤولين في القطاع المدني، من بينهم ثلاثة حائزين على جائزة نوبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الموقعين أبدوا "رأيهم الثابت بشأن نتنياهو حتى قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعضهم من على المنصة، في مظاهرات في كابلان"، وسط تل أبيب بسبب قوانين التعديلات القضائية.

ولفتت إلى أنه تم توجيه الرسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الكنيست أمير أوحانا.