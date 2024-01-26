رسالة مجندات إسرائيليات أسيرات: أوقفوا الحرب وأعيدونا إلى بيوتنا

فلسطين اليوم

نشرت المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يُظهر 3 مجندات إسرائيليات أسيرات في قطاع غزّة، يُوجهن رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.

وخلال مقطع فيديو بثته كتائب القسام، طالبت الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، وهنّ كارينا، ودانييل جلبوع، ودورون، الحكومة الإسرائيلية بوقف الحرب على قطاع غزّة، وإعادتهن إلى بيوتهن.

وتضمنت رسالة الأسيرات اتهامَ الحكومة الإسرائيلية بالتخاذل عن إخراجهن، كما طلبن فيها إلى عائلاتهن الخروج في مظاهراتٍ من أجل الضغط على الحكومة بهدف عقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة.

وتحدّثت الأسيرات عن الظروف التي يعشنها في غزّة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل، وأنهنّ يتنقلن من مكانٍ إلى آخر "هرباً من الموت على يد الجيش الإسرائيلي".