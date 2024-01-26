الجهاد الإسلامي: قرار محكمة العدل الدولية لم يرقَ إلى المستوى المطلوب

فلسطين اليوم

اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، أن قرار محكمة العدل الدولية والذي الذي طالب دولة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادةالجماعية في قطاع غزة. لم يرقَ إلى المستوى المطلوب.

وقالت حركة الجهاد في بيان صحفي: " إننا نرى أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التيأصدرتها، والتي تطالب في مضمونها الكيان الصهيوني بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي للقتل، إلا ان هذه القرارات لم ترق إلى مستوىطلب وقف القتل والعدوان حماية للشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".

وأضافت: "ازاء ذلك، فإننا نستنكر إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار ، على الرغم منإقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في غزة".

وأكدت أن إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورًا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها علىحساب المظلومين.

وتابعت إننا بهذه المناسبة نشيد بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب افريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاءحرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا.