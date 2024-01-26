جنوب أفريقيا تصف قرار محكمة العدل الدولية بـ"الانتصار الحاسم للقانون الدولي"

فلسطين اليوم

أشادت جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي صدر اليوم الجمعة، والذي قضت فيه المحكمة لصالح طلبالدولة الأفريقية فرض إجراءاتٍ طارئة على "إسرائيل" بسبب عملياتها العسكرية ضد قطاع غزّة، وقيامها بجرائم إبادةٍ جماعية ضد سكانالقطاع.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إنّ شعب جنوب أفريقيا "لن يقف متفرّجاً على جرائم تُرتكب بحقّ شعبٍ آخر".

وأكّد رامافوزا أنّ جنوب أفريقيا تؤمن بقوّةٍ أنّه بعد قرار محكمة العدل الدولية لا بدّ من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة.

يُذكر أنّه في وقتٍ سابق، دان رامافوزا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة، مؤكّداً تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني.

بدورها، صرّحت وزيرة العلاقات الدولية في حكومة جنوب أفريقيا، مايتي نكوانا ماشاباني، في إثر قرار المحكمة الدولية، موضحةً أنّ الحكمالصادر عن المحكمة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، يُمثّل "انتصاراً حاسماً لسيادة القانون الدولي".

واعتبرت ماشاباني أنّ قرار المحكمة الدولية يُعتبر "منعطفاً مهماً في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني"، مشيرةً إلى أنّ جنوب أفريقياكانت تأمل من المحكمة أن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار في غزّة.

كما أردفت الوزيرة أنّ بلادها تقف مع الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى "عدم فقدان الأمل"، مُذكّرةً أنّ شعب جنوب أفريقيا تخلّص سابقاً مننظام الفصل العنصري.

ومن جانبه، قال وزير العدل في حكومة جنوب أفريقيا، رونالد لومولا، إنّ الحكم "انتصارٌ للقانون الدولي"، كما يؤكّد أنّه لا يُمكن إعفاء"إسرائيل" من الامتثال لالتزاماتها الدولية.

ولفت لومولا إلى أنّه "لزامٌ على العالم أن يضمن عيشنا في مجتمعٍ قائم على القواعد".

يُشار إلى أنّ أغلبيةً كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكوّنة من 17 قاضياً، صوّتت لصالح اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة تغطي معظمما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزّة.

واليوم، بتّت محكمة العدل الدولية في الإجراءات المؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل"، وقالت المحكمة إنّه "يجب علىإسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرّض لها عبر الدمار المادي والنفسي".

كما طلبت المحكمة أن تقدّم "إسرائيل" تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن، واتخاذ كلّ التدابير الفورية لحمايةالمجموعة الفلسطينية في غزّة.

وفيما يخصّ الوضع الإنساني الصعب في غزّة، شدّدت المحكمة على أنه يجب على "إسرائيل" اتخاذ تدابير فورية للسماح بدخولالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة.

كما وأكدت محكمة العدل الدولية في جلستها، أن لجنوب أفريقيا الحقّ في رفع الدعوى وأنه لا يمكن قبول طلب "إسرائيل" بردّها، مضيفةًأنها تملك صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل".