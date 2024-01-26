الاحتلال يعيق وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى للجمعة الـ16

فلسطين اليوم

للجمعة السادسة عشرة على التوالي، تعيق قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه،وتحويل المدينة القديمة إلى ثكنة عسكرية.

وأغلقت قوات الاحتلال الطرق في البلدة القديمة المؤدية إلى المسجد قبيل صلاة الجمعة، ونصبت الحواجز الحديدية لإعاقة وصول المصلين،فيما تعمدت فحص هويات المصلين ومنع بعضهم من الدخول.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد دعت للنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لحمايته وكسر حصار الاحتلال المفروضعليه.

يذكر أن قوات الاحتلال تضيق على الفلسطينيين وتفرض قيودا صارمة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.