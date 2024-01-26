كاميرون: "إسرائيل" مسؤولة عما يحدث في غزة وعليها تجنب تفاقم الأزمة الإنسانية

فلسطين اليوم

قال وزير الخارجية البريطاني، دايفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إنّ "إسرائيل" مسؤولة عمّا يحدث في غزة و"عليها تجنّب تفاقم الكارثةالإنسانية"، مع وصول العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم 112.

وأشار كاميرون إلى أن "إسرائيل" تدرس مقترح بلاده لفتح ميناء "أسدود" بهدف دخول المساعدات إلى القطاع، مؤكداً أن "الأمر سيتطلّبالكثير من الضغط".

ودعا إلى وقف القتال في غزّة من أجل إطلاق سراح الأسرى. أمّا بشأن لجوء دولة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية فقال إنّ القرار لنيساعد في تحقيق وقف الحرب في غزة.

وتترقّب "إسرائيل" صدور حكم المحكمة الدولية بشأن اتخاذ تدابير احترازية في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها،وسط تظاهرات داعمة لغزّة في لاهاي.