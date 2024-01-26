هيئة بريطانية: انفجاران ورؤية صواريخ قبالة اليمن

فلسطين اليوم

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة إن سفينة على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من مدينة الحديدة اليمنية أبلغت عن سماع دوي انفجار ورؤية صواريخ على بعد أميال قليلة من موقعها.

وأضافت الهيئة أن انفجارا آخر في البحر رُصد على بعد نحو 0.5 ميل بحري من السفينة. وأفادت بأن الطاقم والسفينة بخير.

من جانبها، قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إنه تم رصد انفجار على بعد ميل تقريبا من ناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية ترفع علم بنما، وتتبع الهند شرقي باب المندب.

وخلال الأسابيع الماضية شنت القوات المسلحة اليمنية هجمات ضد سفن تجارية جنوبي البحر الأحمر قالت إنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك دعما للفلسطينيين في غزة، كما أعلنت لاحقا عن استهداف سفن حربية تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا عقب قيام الدولتين بتنفيذ غارات على أهداف للجماعة بغرض تأمين الملاحة الدولية.