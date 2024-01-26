سرايا القدس تقنص جنديا وتقصف تجمعا لآليات الاحتلال في خانيونس

فلسطين اليوم

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن مجاهديها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي في محور التقدم غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس أنها قصفت آليات الاحتلال وجنوده في محاور التقدم غرب وجنوب غرب خانيونس بوابل من قذائف الهاون.

وكانت السرايا قد قصفت بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في محيط موقع "أبو صفية" العسكري شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.