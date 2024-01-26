حياة آلاف النازحين مهددة بسبب البرد والأمطار التي أغرقت خيامهم

فلسطين اليوم

قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة: بأن "حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم".

وطالب الدفاع المدني الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإدخال أجهزة ومعدات إنقاذ للقطاع بشكل عاجل.

وبدوره قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "إن الطقس البارد الممطر في غزة يجعلها غير صالحة للحياة على الإطلاق"

هذا ويعيش آلاف الفلسطینیین النازحين من منازلهم في خيام نتيجة هدم منازلهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي أو مغادرتهم مناطق سكنهم بعد أوامر بالإخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي في مناطق عديدة في قطاع غزة، وتتفاقم معاناتهم في ظل تساقط الأمطار والأجواء الباردة في فصل الشتاء.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا": "الشوارع المكتظة في قطاع غزة تشهد انتشارا مقلقا وقاتلا للأمراض وسوء التغذية"

وأضافت في تقريرها أمس بأن ما يصل إلى 1.9 مليون فلسطيني نزحوا من بيوتهم في مختلف أنحاء القطاع.