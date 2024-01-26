مسيرات حاشدة في الأردن تطالب بكسر حصار غزة ووقف العدوان

فلسطين اليوم

انطلقت بعد صلاة اليوم الجمعة مسيرات حاشدة في العاصمة الأردنية عمان، ومختلف محافظات المملكة، تنديداً باستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة.

وطالب المشاركون في المسيرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتكاثف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.

وحذر المشاركون من مخاطر مشاريع التهجير التي يسعى لها الاحتلال"، داعين "الدول العربية وخصوصا الأردن إلى التمسك بقرارها برفض إخراج الغزيين من بلدهم ومنازلهم، لما سيكون له من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية.

ورفض المشاركون في المسيرة التي حملت عنوان "حصار عربي بأيدٍ عربية.. اكسروا الحصار" الأعمال العدائية في قطاع غزة، ودعوا إلى الضغط على الاحتلال لوقف حربه ضد الفلسطينيين العزل، منددين بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني.

كما ندد المشاركون في المسيرة بالصمت الدولي حيال المجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مطالبين الأمة العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل وفوري لوقف العدوان ومد يد العون للشعب الفلسطيني، ودعم صموده على أرضه لنيل حقوقه المشروعة.

وعبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الصهيونية ورفضهم للحرب على القطاع، فيما رفع المشاركون في المسيرة أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان.