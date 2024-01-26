شركة العال الإسرائيلية اعلنت تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا

فلسطين اليوم

أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها تخطط لإلغاء رحلتها من تل أبيب إلى جوهانسبرج عاصمة دولة جنوب أفريقيا، اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل القادم، نظرا لانخفاض الطلب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ العبرية، أن إلغاء الرحلة نصف الأسبوعية سيعني أنه لا توجد رحلات جوية مباشرة من "إسرائيل" إلى جنوب إفريقيا "ويمثل ضربة أخرى للعلاقات المتدهورة بسرعة بين الطرفين".

وانخفض السفر الجوي من وإلى فلسطين المحتلة مع اندلاع الحرب في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي، حيث شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وألغت العديد من شركات الطيران العالمية الكبرى عشرات الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما أوقفت شركة "العال" التحليق فوق سلطنة عُمان في رحلاتها إلى جنوب شرق آسيا في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وطلبت من المسؤولين في مسقط الموافقة على طريق جديد فوق البلاد، من المفترض أن يمر بعيدًا عن إيران المجاورة.