تظاهرات حاشدة في محافظتي صعدة وريمة دعماً لغزة

فلسطين اليوم

شهدت محافظتا صعدة وريمة في اليمن تظاهرات حاشدة، صباح اليوم الجمعة، نصرةً للشعب الفلسطيني وضد العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

وانطلقت تظاهرات حاشدة في مدينة صعدة والمرازم، وشعارة بمديرية رازح والجَرَشة بمديرية غمر غربي المحافظة شمالي اليمن، تحت شعار: "اليمن وفلسطين خندق واحد ".

بيان مسيرات صعدة ورَيْمَة، أكد على وحدة الطريق والمصير للشعبين اليمني والفلسطيني، وعلى الاستمرار في إسناد غزة والشعب الفلسطيني، على كل الأصعدة، حتى النصر، مستنكرا الصمت الدولي.

كما بارك البيان العمليات الجهادية للقوات المسلحة اليمنية وحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق.

وأشار بيان المسيرات إلى أنّ الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن هي خرق للسيادة اليمنية، ولن يمر العدوان من دون عقاب، مؤكّداً الاستمرار في حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأميركية والإسرائيلية والشركات الداعمة لهما.

وتشهد صنعاء وعدة محافظات يمنية تظاهرات حاشدة،كل يوم جمعة، إسناداً للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي.