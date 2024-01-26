19 مجزرة للاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 183 شهيداً و377 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الصحة في بيانها في اليوم الـ112 من العدوان، أن عدداً من الشهداء لا يزالون تحت ركام منازلهم المدمرة، فيما يمنع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب البيان، وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر، إلى 26083 شهيداً و 64487 إصابة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.