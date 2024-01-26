فرنسا تندد بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء تابع للأونروا في خان يونس

فلسطين اليوم

نددت فرنسا، بالقصف الإسرائيلي على مركز إيواء للأمم المتحدة في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وشددت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها، على ضرورة "حماية مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يُعدّ عملهم ضروريا للسكان المدنيين في غزة"، داعية الاحتلال إلى "الامتثال للقانون الإنساني الدولي".

واستُشهد عشرات المواطنين النازحين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مبنى تعليميا يتبع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في خان يونس، يوم الأربعاء.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مبنى مدرسة الصناعة التابع للأونروا في خان يونس، والذي يؤوي داخله أكثر من 10 آلاف نازح، وأدى القصف إلى اندلاع حريق ضخم في خيامهم، واستشهاد وإصابة العشرات، علما أن دبابات الاحتلال تحاصر المبنى منذ عدة أيام.

وقال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف ملجأ تابعا للوكالة في خان يونس يشكل "انتهاكا صارخا" لقواعد الحرب.