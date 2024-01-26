الاحتلال يخطر بهدم 11منشأة شرق القدس المحتلة

فلسطين اليوم

أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم 11 منشأة في تجمع أبو نوار البدوي شرق القدس المحتلة.

وقال الأهالي، إن المنشأت المستهدفة بالهدم هي منشآت سكنيه وزراعية، وإن سكان التجمع برمته مهددون بنكبة أكبر من تلك التي عايشها أجدادهم عند تهجيرهم من منطقة تل عراد قرب بئر السبع في النقب المحتل عام 1948.

يذكر أن أرض التجمع الذي يقطنه البدو مملوكة بالكامل ومسجلة في "الطابو" لأهل بلدة عناتا المجاورة، ويقطنها حوالي 181 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال.

ويسعى الاحتلال منذ سنوات إلى تفريغ منطقة برية شرق القدس من التجمعات البدوية، وذلك من أجل إفساح المجال للتمدد الاستيطاني، لتصبح المنطقة الشرقية للضفة الغربية منطقة استيطانية بالكامل.