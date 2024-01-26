إصابات واعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق وقرى وبلدات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة؛ تخللها مواجهات وإصابات.

وأصيب 4 مواطنين؛ بينهم ضابط إسعاف، فجر اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في قرية فحمة جنوبي مدينة جنين، شمال الضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية فحمة، وانتشرت داخل أحياءها، تزامنًا مع مداهمة أكثر من 10 منازل، وتحطيم محتوياتها والاعتداء على ساكنيها بالضرب.

ونكّلت قوات الاحتلال بضابط إسعاف، واعتدت بالضرب المبرح على ثلاثة شبان، في قرية فحمة.

وحولت قوات الاحتلال منزلين في القرية إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما حطمت زجاج عدة مركبات، ونصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الرئيسي لـ "فحمة" وعرقلت حركة المرور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوبي جنين، وقرى دير أبو ضعيف وفقوعة والجلمة وعرانة شمالي شرق المدينة، وشنت حملات مداهمة وتفتيش واسعة.

وأعادت قوات الاحتلال، فجر اليوم، اعتقال الأسيرين المحررين قيس حسن أبو صلاح ويزن جعفر أبو صلاح والشاب يزن الناجي، بعد اقتحام منازلهم في بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين، فجر اليوم وتخريب محتوياتها.

ودهمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، شمالي الضفة، من المدخل الشرقي للمدينة، واقتحمت عدة أحياء ما أدى لاندلاع مواجهات تخللها إطلاق نار.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات خاصة "إسرائيلية" مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشابين حمزة طلب ومعاذ زهران قبل انسحابها.

كذلك، اعتقلت قوات خاصة تابعة للاحتلال، الشابين أحمد وجهاد رضوان، قرب الشارع الرئيسي لبلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية، شمال الضفة المحتلة؛ قبل أن تُحطم مركبتيهما وتنقلهما لجهة غير معلومة.

وصادرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مركبة فلسطينية مدنية، خلال اقتحام قرية ياسوف قضاء مدينة سلفيت.

ودهمت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" أحياء في المدينة وبلدة بيتا جنوبًا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وشملت اقتحامات الاحتلال، مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة، وبلدة برقا شمالي مدينة رام الله.