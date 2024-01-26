نيكاراغوا تقدم طلبا "للعدل الدولية" للمشاركة في مقاضاة "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلنت نيكاراغوا تقدّمها بطلب إلى محكمة العدل الدولية لمشاركة دولة جنوب أفريقيا في قضيتها التي قدمتها ضد الكيان الإسرائيلي بارتكابه إبادة جماعية في غزة.

وأوضحت نيكاراغوا في بيان، أنها أبلغت محكمة العدل الدولية نيتها التدخل في مسار القضية برمتها كدولة وذلك إذا تم قبول طلبها، مؤكدة رغبتها بأن تكون طرفا مساهما في جميع العواقب القانونية المحتمل أن تنشأ عن المحكمة، وبأن تظهر نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية ضد سكان غزة.

وأكدت نيكارغوا أن التصريحات اللاإنسانية التي أدلت بها سلطات إسرائيلية عليا ضد الشعب الفلسطيني ونيتها بالإبادة الجماعية مؤشر واضح على ذلك.