جيش الاحتلال يعلن مقتل 38 جنديا خلال الـ 24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إصابة 38 جنديا وضابطا، بينهم ثمانية أصيبوا خلال المعارك بين قوات الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة وذلك خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

وذكر جيش الاحتلال هذه الحصيلة دون أن يوضح أماكن إصابة باقي الجنود، مضيفا أنها ارتفعت إلى 2748 جنديا وضابطا منذ السابع من أوكتوبر.

وتضمن البيان الصادر عن جيش الاحتلال أن 418 من الحصيلة الكلية للجنود المصابين حالاتهم خطيرة، وأن نحو 400 ما زالوا يتلقون العلاج بالمشافي.