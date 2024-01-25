تضم مقاتلات "أف 35".. إعلام إسرائيلي: صفقة سلاح ضخمة بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة

فلسطين اليوم

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن صفقة سلاح "دراماتيكية" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، تحصل بموجبها الأخيرة على طائراتٍ وذخائر، على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وبحسب القناة الـ"12" الإسرائيلية، فإنّ من المتوقع أن تصل آلاف الأسلحة في الأيام المقبلة، وهي تتضمن سرب طائرات "أف 35" المتطورة (25 طائرة)، وسرب طائرات "أف 15" (25 طائرة)، وسرب طائرات مروحية مُقاتلة من طراز "أباتشي" (على الأقل 12 مروحية قتالية).

وأشارت إلى أنّ "إسرائيل طلبت إلى الأميركيين إعطاء الأولوية للإمدادات في ضوء تطور المعركة، بما في ذلك توقّع معركة متعدّدة الساحات"، لافتةً إلى أنّ هذا الدعم الأميركي "سيتيح لإسرائيل نفَساً طويلاً حاسماً تحتاج إليه الآن".

وتأتي هذه الصفقة في إطار مواصلة الولايات المتحدة إمداد كيان الاحتلال بالذخائر والأسلحة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وبالإضافة إلى الدعم العسكري الأميركي المباشر لـ"إسرائيل"، سعت واشنطن لنشر ما لا يقل عن 12 منظومة دفاع جوي في دول متعددة في الشرق الأوسط، في إطار خشيتها من توسّع معركة "طوفان الأقصى"، ومشاركة جبهاتٍ أخرى بصورة أوسع فيها.

وفي وقتٍ سابق، قال محلل الشؤون السياسية في القناة "الـ12"، أمنون إبراموفيتش، إنّه لو لم تُساعد الولايات المتحدة "إسرائيل" بالأسلحة والذخائر، لكنّا "اضطررنا إلى القتال بالعصي والحجارة".