"ذا هيل": أهداف الحرب على غزة بعيدة المنال

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي على غزة يتعرض لضغوط هائلة بعد مرور أكثر من 100 يوم عليه.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن الكيان الإسرائيلي يواصل إعلان أهداف بعيدة المنال للحرب ولم يغيرها رغم الثمن الباهظ الذي تتكبده.

وأوردت الصحيفة أن الضغوط الدولية تتصاعد لإنهاء الحرب والخلافات الداخلية تتسع، كما أن عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بالتوصل الى اتفاق لإطلاق سراحهم.

وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن استراتيجية الحرب الطويلة ظهرت أولى علاماتها في كسر تلاحم المؤسسة السياسية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، موردة حديثا لغادي آيزنكوت رئيس الأركان الأسبق الذي فقد مؤخرا ابنه في معارك قطاع غزة، قال فيه إن "الهزيمة المطلقة لحماس كانت غير منطقية".