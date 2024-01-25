فصائل المقاومة تندد بجريمة قصف منتظري المساعدات في غزة

فلسطين اليوم

نددت فصائل المقاومة الفلسطينية بجريمة الاحتلال بحق آلاف المحاصرين الذين تجمعوا بانتظار قوافل المساعدات الاغاثية جنوب مدينة غزة.

حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن هذه الجريمة تفضح سياسة التجويع والحصار في غزة، مؤكدة أنها دليل آخر على حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الأبرياء.

بدورها، قالت حركة حماس إن الاحتلال ينتهك القوانين الدولية بغطاء وضوء أخضر اميركيين، داعية منظمة الأمم المتحدة الى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ مواقف حازمة لوقف الجرائم المروعة ومحاسبة مرتكبيها.

من جانبها، دعت حركة المجاهدين الى تصعيد كل أشكال المقاومة في مختلف الجبهات، مؤكدة أن العدو لا يرضخ الا تحت ضربات المقاومة.