قتلى وجرحى وتدمير دبابات.. سرايا القدس تستنزف العدو!

فلسطين اليوم

تخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في عدّة محاور في قطاع غزّة، لاسيما في مدينة خان يونس،

وأكدت سرايا القدس أنّ مقاتليها استهدفوا فرقة مشاة تابعة لـ "جيش" الاحتلال شمالي غربي بيت حانون بصاروخ موجه 107.

وأعلنت قصف مركّز على تموضع لجنود وآليات الاحتلال في منطقة السودانية شمالي غربي مدينة غزّة بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل وصواريخ (بدر1) وصواريخ 107.

كذلك، أعلنت قصف بقذائف الهاون آليات وجنود العدو في محاور التقدم غرب وجنوبي غربي مدينة خان يونس، وتفجير دبابة للاحتلال بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط الحي النمساوي غربي المدينة.

وفي عملية مشتركة، أعلنتها سرايا القدس، تمكّن مقاتلوها ومقاتلو كتائب أبو علي مصطفى من قصف خطوط إمداد العدو على طول الحافة الشرقية وسط قطاع غزة برشقات صاروخية متنوعة.