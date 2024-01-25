بعد استشهاد رضيع نتيجة الجوع.. "الأورومتوسطي" يحذّر من كارثة التجويع الإسرائيلي في غزة

فلسطين اليوم

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من مخاطر تصاعد ضحايا نهج التجويع الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، لا سيما في صفوف الأطفال والمسنين، وذلك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي تواصلها "إسرائيل" ضد سكان القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي تنامي خطر المجاعة بين 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة بالتزامن مع تدهور شديد الخطورة في الصحة والتغذية والأمن الغذائي وتزايد حالة الوفيات بفعل تفشي الأمراض المعدية والنقص الشديد في خدمات الصح

ووثّق "الأورومتوسطي" وفاة الرضيع الفلسطيني، جمال محمود جمال الكفارنة، وهو من مواليد آب/أغسطس 2023، من بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، والذي ارتقى من جرّاء الجوع بسبب عدم توافر الغذاء اللازم له ولوالدته.

وكان المرصد الأورومتوسطي قد تلقى إفاداتٍ بشأن حادثةٍ أخرى حول وفاة الرضيع، براء الحداد، البالغ من العمر عام ونصف، من سكان مدينة غزة، من جرّاء الجوع والجفاف، يوم 30 كانون أول/ ديسمبر الماضي.