تدمير 1072 بناية.. الاحتلال الاسرائيلي يبني منطقة عازلة على طول حدود غزة

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ان إسرائيل قامت ببناء منطقة عازلة على طول حدود غزة، واشارت الى ان الجيش الإسرائيلي دمر 1072 مبنى من أصل 2824 مبنى كانت على بعد كيلومتر واحد أو أقل من الحدود.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن هذا الموضوع يعد أحد مجالات الخلاف العديدة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة التي قالت مراراً إنها ستعارض أي تحركات تؤدي إلى تقليص أراضي غزة.

ونقلت الصحيفة تصريحات جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي؛ إذ قال: "لا نريد أن نرى تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال".