السيد الحوثي: معركتنا مستمرة ومرتبطة بغزة.. ونتائج العدوان ستكون عكسية على الأعداء

فلسطين اليوم

أكّد قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، أنّه لم يسبق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي عدوانٌ استمر مثل هذه المدة وبمستوى الإجرام نفسه وعلى نطاقٍ مثل قطاع غزة.

وفي كلمةٍ له، أشار السيد الحوثي إلى أنّ "عدد الجرحى أصبح يُحسب بنسبةٍ مئوية من سكان غزة"، لافتاً إلى أنّ هذا " ليس له مثيلٌ في الأحداث في مختلف بلدان العالم.

وشدّد السيد الحوثي على أنّ المعادلة أصبحت بفضل صمود المجاهدين والأهالي في غزة، هي معادلة: "إن تكونوا تألمون.. فإنّهم يألمون كما تألمون"، مؤكّداً أنّه على الرغم من حجم العدوان الصهيوني والإجرام والطغيان والتوغّل، فإنّ العدو الإسرائيلي قد فشل في تحقيق أهدافه المعلنة.

واعتبر السيد الحوثي أنّ "المسلمين يتحمّلون مسؤوليةً كبيرة تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني"، وذلك في ظل ظروفٍ صعبة ومعاناةٍ شديدة ومظلومية كبيرة.

وقال في كلمته مخاطباً المسلمين، إنّه "لو وفّر المسلمون الدعم اللازم للشعب الفلسطيني ومجاهديه لتغيّرت المعادلة تماماً"، مشيراً إلى أنّ المسلك الإجرامي للعدو الإسرائيلي مستمر كلّ يوم ويعّبر عن نزعةٍ عدوانية وحقد وتوحّش وإفلاس أخلاقي.

كما لفت إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي كلما فشل في تحقيق أهدافه المُعلَنة "كلما عمد إلى ممارسة الجرائم الرهيبة جداً"، متسائلاً بشأن "الموقف العملي لكل المؤسّسات الدولية التي تشاهد ما يجري على أرض فلسطين في غزّة؟".

"الأميركي وراء استمرار الإجرام"

كذلك، رأى السيد الحوثي أنّ العبارات التي تصدر في تصريحات المؤسّسات الدولية "لا ترقى أبداً إلى التوصيف الحقيقي لما يحدث في غزة"، مشدداً على أنّ السبب الأساسي والرئيس في استمرار الإجرام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني هو الموقف الأميركي الداعم له.