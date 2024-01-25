الاحتلال الإسرائيلي يشدد قبضته على الأسرى بسجن النقب ويحوله إلى جحيم

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها صُدر عنها اليوم الخميس ، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإدارة سجونها تشدد قبضتها على المعتقلين في سجن "النقب" ما جعل حياتهم "جحيما لا يطاق".

وأوضحت الهيئة أن "إجراءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى في سجن النقب الصحراوي تزيد الحياة بؤسا وقساوة وقلق وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المشددة والتي فرضت على الاسرى بعد السابع من أكتوبر الماضي .

وذكرت الهيئة أن إدارة السجون قطعت الكهرباء ، وتتعمد قطع المياه بفترات متفاوتة كما عزلت الأسرى عن العالم الخارجي وعملت على سحب المواد الغذائية، وقلصت وجبات الطعام ، إلى جانب إغلاق الكانتينا (دكان لشراء الاحتياجات)، إضافة إلى ذلك حرمت المعتقلين المرضى من نقلهم إلى العيادات، أو إلى المستشفيات المدنية ، ومنعت الأسرى من الخروج إلى ساحة الفورة " الفسحة " وأوقفت زيارات عائلاتهم .

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس منذ بداية الحرب على غزةً، حيث أَعتقلت ما يزيد 6000 مواطنا بينهم أطفال ونساء ، ليرفع عدد المعتقلين داخل سجون الاحتلال إلى نحو 9 آلاف فلسطيني.