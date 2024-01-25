"الأمم المتحدة": الهجمات في خانيونس غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً

فلسطين اليوم

أعربت منظمة الأمم المتحدة، عن قلقها من اشتداد القتال بالقرب من المستشفيات بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في غزة توماس وايت، إن الهجمات المستمرة على المواقع المدنية في خان يونس غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تتوقف فوراً.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن المدنيين يُقتلون ويصابون، ومع اشتداد القتال حول المستشفيات والملاجئ التي تستضيف النازحين أصبحوا محاصرين داخلها وتعرقلت عمليات إنقاذ الأرواح.

وأبدى وايت قلقه من القتال العنيف بالقرب من المستشفيات المتبقية في خان يونس بما في ذلك مستشفى ناصر والأمل.

وأشار المنسق الأممي إلى أن تلك الممارسات تسببت في تطويق هذه المرافق، ما ترك الموظفين المذعورين والمرضى والنازحين محاصرين داخلها، مؤكدا إغلاق مستشفى الخير بعد إجلاء المرضى .