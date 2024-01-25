قوات الاحتلال تعدم أسيرا محررا في "بير الباشا" بجنين

فلسطين اليوم

استشهد الأسير المحرر وسام وليد خشان برصاص قوات الاحتلال بعد محاصرة منزله والاشتباك معه في بلدة بير الباشا بجنين في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنزل وحاصرته، ثم نفذت عملية الاغتيال بعد الاشتباك مع خشان(24 عاما) بوابل من الرصاص لمدة ساعة، كذلك أطلقت الرصاص على ساق شقيقه، واعتقلت شقيقه الآخر الأسير المحرر أحمد خشان، قبل أن تنسحب من البلدة.

وأكدت والد الشهيد خشان، أن الاحتلال أصر على تصفية ابنها وليس اعتقاله.