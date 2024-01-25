القوات المسلحة اليمنية تعلن الاشتباك مع مدمرات وسفن أميركية وإصابة إحداها

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية إصابة سفينة حربية أميركية وإجبار سفينتين تجاريتين أميركيتين على التراجع جنوب البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية،يحيى سريع، إن القوات اشتبكت مع مدمرات وسفن حربية أميركية في كل من خليج عدن وباب المندب، مضيفا أن عملية الاشتباك استمرت لأكثر من ساعتين واستخدموا خلالها عددا من الصواريخ الباليستية.

وأعلن سريع إصابة سفينة حربية أميركية بشكل مباشر وإجبار السفينتين التجاريتين الأميركيتين على التراجع والعودة، إضافة إلى وصول عدد من الصواريخ الباليستية إلى أهدافها رغم محاولة السفن الحربية اعتراضها.