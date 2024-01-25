قوات الاحتلال تعتقل مواطنين خلال اقتحام مناطق متفرقة في الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس 30 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة الأسرى، في بيان مشترك، صباح اليوم، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين، والتي طالت 14 مواطناً بينهم أهالي مطاردين اعتقلهم الاحتلال كرهائن للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، الخليل، نابلس، رام الله، وطوباس رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة المركبات، والأموال.

وذكرت مؤسسات الأسرى، أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6285، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية وانتشرت في الحي الشرقي.

كذلك اندلعت اشتباكات عنيفة في حي الهدف على أطراف مخيم جنين، وفجر مقاومون عبوة ناسفة بآلية عسكرية قرب مدخل المخيم.

وعمدت جرافات الاحتلال إلى تجريف عدد من شوارع المدينة ودوار السينما ومدخل مخيم جنين وتدمير البنية التحتية فيها، بالإضافة إلى تدمير وإتلاف ممتلكات وبسطات الباعة.

وشنت قوات الاحتلال حملة دهم طالت عددا من المنازل في الحي الشرقي وحي امراح ومخيم جنين، واعتقلت عددا من المواطنين، عرف منهم والد الملاحق من الاحتلال نور الهصيص، ومراد سوقية، وأحمد ربيع نصار، وحمودي العرسان، وعماد الشلبي.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الجريح المقعد محمد حنتولي أثناء مداهمة منزله بالمدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال الجبل الشمالي بمدينة نابلس، واعتقلت المحرر جابر الأغبر والشاب وسيم حلاوة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما وتخريب محتوياتهما.

ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش لعدد من المنازل في قرية يتما جنوب نابلس، واعتقلت عضو المجلس القروي وائل محمد النجار ونجله براء، فيما اعتقلت الشاب سامح داود بعد مداهمة منزله في الحارة الغربية ببلدة بيتا جنوب نابلس.

كما اقتحمت عددا من أحياء مدينتي رام الله والبيرة، ودهمت شقة سكنية في حي عين مصباح، وفتشتها وخربت محتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات، صباحا، مدينة بيت لحم، واعتقلت الشاب محمد أحمد العروج بعد مداهمة منزله في منطقة واد شاهين.

وطالت اقتحامات الاحتلال، في ساعة مبكرة من فجر اليوم مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل، وانتشرت قواتهفي حاراته واعتلى القناصة أسطح بعض المنازل، وسط اندلاع مواجهات.