"العدل الدولية" ستصدر يوم الجمعة قرار الدعوى ضد "إسرائيل" بتهمة الإبادة الجماعية

فلسطين اليوم

حددت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة 26 من الشهر الحالي، موعداً لإصدار القرار في دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بتهمة الإبادة الجماعية.

وذكر بيان، أن قضاة محكمة العدل الدولية سيصدرون قرارهم، بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على "إسرائيل"، عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأنها تنفذ إبادة جماعية في غزة.

وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً، ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت غرينتش، يوم 26 من كانون الثاني/يناير.

وانطلقت محاكمة "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لأول مرة، قبل أسابيع، في إثر دعوى قدّمتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال، متّهمةً إياها بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا في الدعوى، أدلة على أنّ "إسرائيل" تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية" تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع".