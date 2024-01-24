جيش الاحتلال يدرس تسليح مستوطنات الضفة بصواريخ مضادة للدروع

فلسطين اليوم

قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن جيش الاحتلال، يدرس إمكانية، تسليح المستوطنين، في المستوطنات المعزولة بالضفة الغربية، بصواريخمضادة للدبابات، خوفا من وقوع مشهد مشابه لعملية طوفان الأقصى في الضفة.

وأضافت الصحيفة، إن الاحتلال يتخوف من هجوم بسيارات رباعية الدفاع، على المستوطنات المعزولة، مشيرة إلى أن الفكرة لم تلق معارضةمن قادة بالجيش، لكنها بحاجة لموافقة من مستوى أعلى في الجهاز الأمني.

وبسبب المخاوف المتصاعدة من الاحتلال والمستوطنين، من انفجار الأوضاع في الضفة، وضغوط قادة المتطرفين وحمايات المستوطنات، نقلتمنذ بداية العدوان على غزة، الكثير من الأسلحة والذخائر إلى الضفة، ومن بينها آلاف المسدسات والرشاشات الأمريكية "أم 16" ورشاشات"ماغ".

وخلال السنوات الأخيرة، أخذ جيش الاحتلال، معظم الأسلحة من مستوطنات قطاع غزة، وأرسلها للضفة، ويعمل المستوطنون برعاية الجيشعلى إلحاق الضرر بالفلسطينيين، وخلق وقائع جديدة على الأرض.

ووفقا للخطة الأولية، ستسلم الصواريخ إلى قادة الفرق الاحتياطية، وسيطلب منهم الاحتفاظ بها في مستودعات للأسلحة، أو بأي طريقةأخرى قد تطلب منهم، وسيتولى التعامل معها، المستوطنون الذين يجري استدعاؤهم في حالات الطوارئ، وتحت مسؤولية القيادة المركزيةللجيش.