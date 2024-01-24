"الصحة العالمية": وضع غزة كارثي.. ولا حل إلا بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية

فلسطين اليوم

أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري أنّ "الوضع كارثي في قطاع غزة، وعدد العاملين في المؤسسات الطبيةانخفض إلى 5%".

وأضاف المنظري أنّه "تم تسجيل 660 هجوماً على المؤسسات الصحية نصفها تقريباً في شمال غزة"، قائلاً إنّ "الهجمات على المؤسساتالصحية خرق سافر للقانون الإنساني الدولي".

ولفت المنظري إلى التحديات التي تواجه منظمة الصحة العالمية في الوصول إلى مستشفيات شمال غزة، مناشداً مساعدة المرضى الذينيموتون بسبب نقص الأدوية.

وقال المنظري إنّ لا حل إلا بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية، و"فتح أكثر من معبر لتمرير الدعم".

وأكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، خلالالساعات 24 الماضية.

وأوضحت أن المجازر الجديدة أدت إلى ارتقاء 210 شهداء وإصابة 386 آخرين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات،ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 25700 شهيد ونحو 63740 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023.